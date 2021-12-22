النجف يخسر امام نوروز بهدف نظيف

2021/12/22 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجئ فريق نوروز، مضيفه النجف وفاز عليه

بملعبه بهدف دون مقابل، الاربعاء، ضمن

الجولة 14 للدوري الممتاز بكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نوروز إلى

النقطة 13 في الترتيب 15، فيما توقف رصيد

النجف عند ال

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