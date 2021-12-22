رسالة من بلاسخارت الى العراقيين بمناسبة نهاية العام 2021

2021/12/22 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

جينين هينيس-بلاسخارت رسالة الى

العراقيين مهنئة اياهم بالعام الميلادي

الجديد

وقالت بلاسخارت ا

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