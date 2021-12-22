2021/12/22 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عملية إحباط محاولة تهريب ثلاث ناقلات في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد عملية الضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من المنافذ بشأن عملية أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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