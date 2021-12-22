2021/12/22 | 21:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xuApdHv8Y_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحج الى اربيل .... غزل الاطار يتقاطع مع مفاوضات التيار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحج الى اربيل .... غزل الاطار يتقاطع مع مفاوضات التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).