2021/12/22 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jCIhryuIhCc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | من بغداد إلى اربيل.. الوفود تتزايد والحلول تتاجل والنتائج معلقة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | من بغداد إلى اربيل.. الوفود تتزايد والحلول تتاجل والنتائج معلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).