2021/12/22 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sv3w3QzpNEM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | الاطار.. يرافع في القاعة ويفاوض تحت القلعة!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | الاطار.. يرافع في القاعة ويفاوض تحت القلعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).