ضحيتان وجرحى من الحشد بتعرض إرهابي في صلاح الدين

2021/12/22 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة أربعة آخرين بتعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللواء 88 بالحشد قدم شهيدين وأربعة جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".وأشارت إلى أن "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".

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