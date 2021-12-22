2021/12/22 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استشهد مقاتلان اثنان بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، وأصيب أربعة آخرون في تعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “قدم اللواء 88 بالحشد شهيدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مقاتلين اثنين بالحشد وإصابة أربعة آخرين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مقاتلين اثنين بالحشد وإصابة أربعة آخرين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مقاتلين اثنين بالحشد وإصابة أربعة آخرين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).