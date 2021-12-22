المنافذ توضح بشأن عملية ضبط 25 عجلة

2021/12/22 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، توضيحا حول عملية ضبط 25 عجلة بأحد منافذها.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد عملية الضبط النوعية التي نفذتها هيئة المنافذ الحدودية اليوم التي استهدفت مجموعة من ضعاف النفوس من خلال إحباط محاولة لتهريب (٣) ناقلات تحمل (٢٥) عجلة في …

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