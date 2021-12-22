من التُّراث النّضالي للمُهاجرين العرب بفرنسا - الطاهر المعز

2021/12/22 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز حركة العُمّال العربتقديم الطاهر المعز كانت باريس، عاصمة الدّولة الإستعمارية، محطّةً لعبور أو إقامة العديد من الثّورِيِّين والمناهضين للإستعمار، لأن باريس رمز للثورة البرجوازية ( 1789) وإعلان الحريات الديمقراطية، ورمزًا لكمونة باريس (ثورة العُمّال 1871)، ونشأت بها مجموعة "نجمة شمال إفريقيا" (1926 - 1937)، والتقى بها "هو شي منه" ( 1890 - 1969) مع مناضلين من أجل استقلال المغرب العربي، مثل ......





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