هل هناك أساس واقعي لتشكيل حكومة أغلبية…؟ - حسان عاكف

2021/12/22 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسان_عاكف بدءاً وبعيداً عن أي إلتباس بودي الاشارة الى أن أية حكومة سيجري تشكيلها بعد المخاض العسير المتوقع دخولنا في دوامته وأوجاعه، بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إكتوبر الماضي ستكون محكومة أساسا وقبل كل شيء بتلك النتائج، بعيدا عن الرغبات والامنيات والأوهام.ولن تكون النتائج النهائية بعيدة عن النتائج الاولية، التي تم الاعلان عنها، والتي تخبرنا انه مهما كان شكل الحكومة القادمة ومهما ......





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