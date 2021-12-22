إحباط محاولة تسلل وتخريب على الحدود العراقية ـ الكويتية

2021/12/22 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل وتخريب على الحدود الكويتية.

وقال إعلام قيادة حرس الحدود في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من شعبة استخبارات اللواء الرابع عشر بالتعاون مع عناصر فصيل استطلاع وعناصر من السرية الثانية الفوج الاول اللواء الرابع عشر تمكنت من إحباط عملية تسلل وتخريب لمتهمين اثنين حاولا الدخول للقاطع الحدودي يستقلان عجلتين محملتين بالحديد وبحوزتهما ادوات تقطيع".

وأضاف ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عجلتين ضمن القاطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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