2021/12/22 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالب أهالي قرى ناحية العظيم في محافظة ديالى بانقاذهم من أزمة الجفاف التي ضربت مناطقهم بعد انقطاع المياه منذ اكثر من 30 يوما .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قرى زراعية تقع قرب نهر العظيم تعاني من جفاف بعد انقطاع المياه لاكثر من 30 يوما بسبب انخفاض الاطلاقات المائية من سدة العظيم الى النهر والتي يذهب اغلبها الى قرى صلاح الدين رغم زيادة الخزين المائي في سدة العظيم والتي وصلت كمياته الى 60 مليون متر مكعب ".واضاف:" ان الاطلاقات المائية من سدة العظيم لاتزال قليلة وقد تؤدي الى كارثة انسانية ونزوح للقرى القريبة من نهر العظيم "، لافتا الى :" ان زيادة الاطلاقات المائية ستنقذ اهالي القرى الزراعية الذي يمرون بّأزمة اقتصادية في ظل الغاء الخطة الزراعية "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي قرى العظيم يستغيثون .. كارثة انسانية تهددهم بعد انقطاع المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي قرى العظيم يستغيثون .. كارثة انسانية تهددهم بعد انقطاع المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).