درجال يتفق مع مدرب المنتخب الوطني على ايقاف الدوري الممتاز

2021/12/22 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع مدرب المنتخب الوطني زيلكو بيتروفيتش على إيقاف الدوري وتفريغ لاعبي الأندية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي إيران ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم.وذكرت الوكالة الرسمية : ان لقاء درجال مع بتروفيتش انتهى بالاتفاق على المقترحات التي قدمها بتروفيتش والتي كان أهمها: ايقاف الدوري الممتاز وتفريغ لاعبي الأندية، بالإضافة الى تواجد بعض المحترفين من الدوري السويدي بعد توقف مسابقاته الكروية.وأضافت، أن المقترحات التي وافق عليها رئيس اتحاد الكرة تضمنت اقامة معسـكر داخلي للمنتخب في بغداد للفترة من 15 ولغاية 23 من الشهر المقبل استعداداً لمواجهة منتخبي ايران ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم./انتهى3

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