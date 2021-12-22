مع توالي الكوارث والأزمات.. هل بات لبنان على وشك الانهيار؟

2021/12/22 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يستمر الاقتصاد اللبناني في الانكماش والعملة الوطنية في السقوط الحر، لم يتوصل السياسيون بعد الى طريقة لقيادة البلاد الى بر الأمان، مع فشل الحكومة في الاجتماع منذ أكتوبر.كان الأمين العام للأمم المتحدة آخر قادة العالم الذين دعوا الطبقة السياسية في البلاد إلى تكثيف جهود إنقاذ لبنان.عندما بدأ عام 2021، بدا أن الأمور لا يمكن أن تسوء.الآن مع اقتراب نهاية العام، أثبتت الأحداث أن الأمور يمكن أن تزداد سوءًا.

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