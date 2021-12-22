بريطانيا تفرض عقوبات على زعيم “داعش” في أفغانستان

2021/12/22 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على زعيم تنظيم “داعش ولاية خراسان” الإرهابي في أفغانستان سناء الله غفاري، الملقب بـ”شهاب المهاجر”.وقال مسؤولون بريطانيون إن “الغفاري الذي أصبح زعيم التنظيم الإرهابي في يونيو 2020، […]

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