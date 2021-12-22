مقتل وإصابة 6 عناصر أمنیة بهجوم مسلح في صلاح الدين

2021/12/22 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، مقتل اثنين من عناصره وإصابة أربعة آخرين بتعرض "إرهابي" في صلاح الدين.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (22 كانون الاول 2021)، ان "اللواء 88 بالحشد قدم شهيدين وأربعة جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".

وأضافت، انه "ونفذت قوة من اللواء عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".

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