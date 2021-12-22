العراق يتسلم من إيران 300 وثيقة تتعلق بحادثة مطار بغداد

2021/12/22 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية “كاظم غريب ابادي”، تسليم نحو 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال “قاسم سليماني”، الى القضاء العراقي اليوم الاربعاء.وقال “غريب ابادي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لمتابعة التحقيقات في ملف اغتيال سليماني : نحن اتفقنا مع …

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