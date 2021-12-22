عيون كربلائية تراقب عمل البرلمان داخل مكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة

2021/12/22 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في كربلاء

أقام مركز بصمة للتطوير الإعلامي ندوة

تعريفية حول برنامجه ( عيون على

البرلمان ) بحضور مجموعة من ممثلي

المؤسسات المدنية في كربلاء

وقال مدير مكتب مجلس النواب الحقو

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