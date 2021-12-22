2021/12/22 | 21:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FkAiwdU1yKU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "إعادة النظر في الحكم" .. أطروحة سياسية للقاء أربيل - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "إعادة النظر في الحكم" .. أطروحة سياسية للقاء أربيل - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).