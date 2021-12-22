2021/12/22 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىشارك العشرات من اهالي قضاء خانقين في ديالى، اليوم الثلاثاء، في حملة تضامنية لجمع التبرعات لاسناد ودعم متضرري فيضانات اربيل بمشاركة كل مكوناتها.وقال الناشط احمد الدلوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) شهدت انطلاق حملة تضامنية انسانية داعمة لجمع التبرعات لاسناد ودعم متضرري فيضانات اربيل بمشاركة كل المكونات من العرب والكرد والتركمان وبقية الشرائح الاخرى".واضاف الدلوي،ان" الحملة هي الاولى من نوعها في ديالى وتمثل رسالة انسانية في التكاتف والتلاحم المجتمعي بين المدن والمحافظات في مواجهة الكوارث الطبيعية ".

واضاف، "ان الحملة ربما تمتد الى مدن اخرى في الايام المقبلة من اجل اسناد اكبر للاسر المتضررة من فيضانات اربيل ".وكانت اربيل شهدت قبل ايام موجة سيول وفيضانات قاسية ادت الى مصرع العديد من المدنيين وتكبد الاهالي اضرار مادية هائلة.

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