الاهلي المصري والرجاء المغربي ينتظران حسم كاس السوبر الافريقي .. بركلات الترجيح من نقطة الجزاء

2021/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت مباراة كأس السوبر الافريقي بين الرجاء المغربي والاهلي المصري بالتعادل بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة.سجل الرجاء المغربي الهدف الاول في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب حميد احداد ، وسجل مجدي افشة هدف التعادل للاهلي في الدقيقة 89 .وسيلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية ./ انتهى3

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