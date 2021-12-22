استشهاد اثنين واصابة اربعة من مقاتلي الحشد الشعبي في تعرض لداعش بصلاح الدين

2021/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استشهد مقاتلان من الحشد الشعبي واصيب اربعة آخرون في تعرض لداعش بمحافظة صلاح الدين .وجاء في بيان للحشد الشعبي :" ان اللواء 88 بالحشد اشتبك مع عناصر من عصابات داعش الارهابية في منطقة الفتحة ، واسفر الاشتباك عن استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد واصابة اربعة آخرين ".واضاف البيان :" ان قوة من اللواء نفذت عملية امنية لملاحقة خلايا داعش في اعقاب الهجوم"./ انتهى3

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