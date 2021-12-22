أجواء باردة بامتياز.. الشتاء يعزز حضوره بموجة أمطار جديدة وثلوج

2021/12/22 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار تغزر في بعض منها.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 كانون الأول 2021): إن "خارئط الطقس تشير إلى طقس بين مشمس وغائم جزئي يوم غد الخميس في المناطق كافة، ليتحول إلى غائم احيانا في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرصة سانحة لتساقط زخات مطر قد تطال صلاح الدين وشمال ديالى وشمال غرب الأنبار إضافة للمنطقة الشمالية، وقد تغزر الأمطار في السليمانية، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية".

وأضاف، "ستنخفض درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم، لتكون يوم غد على النحو التالي: دهوك ٧، الموصل ١٠، أربيل ٨، كركوك ٩، السليمانية ٣ ، صلاح الدين ١٣، ديالى ١٥، الرمادي ١٧، بغداد ١٧، الحله ١٨، كربلاء ١٧، الديوانية ١٩، النجف ١٨، السماوة ١٩، واسط ١٩، ذي قار ١٨، ميسان ١٨، البصرة ١٩"، مبينا أنه "ستكون الأجواء أكثر برودة بشكل ملحوظ خصوصاً في ساعات الصباح الأولى".

وتابع، "الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتتراوح بين ١٠-٢٠ كم في الساعة، وتنشط في اقصى غرب البلاد إلى ٣٠ كم".

ولفت إلى أنه "موعد شروق الشمس غداً في بغداد سيكون عند الساعة ٠٧:٠٣ صباحاً، اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة ٠٥:٠٠ مساءً".

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