الداخلية: تعذيب السجناء حالات “موروثة” من النظام السابق!

2021/12/22 | 22:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الداخلية، الأربعاء، إن “تعذيب” السجناء حالات “موروثة” من النظام السابق.وأوضح اللواء خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية، في لقاء متلفز، أنه “لا أنفي وجود حالات تعذيب للمتهمين داخل السجون، لكن بعض السجناء بدأوا يدّعون تعرضهم للتعنيف أثناء التحقيق بعد الإدلاء باعترافاتهم من أجل الإنفاذ من العقوبات الصادرة بحقهم”.وأضاف …

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