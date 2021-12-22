تحذيرات جوية: موجة قطبية باردة تجتاح العراق مساء الجمعة

2021/12/22 | 22:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقّع المتنبئ الجوي صادق عطية، الأربعاء، أن موجة قطبية باردة ستجتاح العراق مساء الجمعة المقبلة.وقال عطية في بيان، إنه “نحذر من موجة قطبية باردة مصاحبة لرياح شمالية، تجتاح مدن البلاد اعتبارا من مساء يوم الجمعة وتستمر عدة ايام”.وأضاف، أن “الموجة ستسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس وفرص تشكل الصقيع والانجماد في شمال وغرب […]

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