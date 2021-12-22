رئيس أركان الجيش يبحث مع نظيره الإسباني تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين

2021/12/22 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاربعاء، مع نظيره رئيس أركان الجيش الإسباني الفريق أول لوبيز كالديرون سبل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، بحث من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره رئيس أركان الجيش الاسباني الفريق أول لوبيز كالديرون، سبل تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بين الجيش العراقي والجيش الاسباني وتحديد اوجه التعاون العسكري بين الجيشين".

وأضاف أن الاتصال بحث كذلك السبل التي من الممكن تقديمها لدعم الجيش العراقي في تطوير قدراته وامكاناته من خلال التدريب.

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