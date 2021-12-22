صقيع وانجماد.. موجة قطبية تجتاح العراق وتحذيرات من آثارها

2021/12/22 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة اثر اجتياح موجة قطبية باردة مدن البلاد اعتبارا من مساء يوم الجمعة وتستمر عدة أيام.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطيه، في تدوينة اليوم، (22 كانون الاول 2021)، انه "نحذر من موجة قطبية باردة مصاحبة لرياح شمالية، تجتاح مدن البلاد اعتبارا من مساء يوم الجمعة وتستمر عدة ايام، مسببة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس".

وأضاف عطيه: "وفرص تشكل الصقيع والانجماد في شمال وغرب وجنوب غرب البلاد خلال ساعات الصباح والليل، لذلك يتوجب الحذر خصوصا للاخوة اصحاب المزارع والمواشي باخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا للاضرار".

وتابع "وكذلك يتوجب على المواطنين الكرام ارتداء الملابس السميكة التي تقي التعرض لهذه الموجة واثارها الصحية".

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