بالفيديو.. تظاهرة غاضبة في مدينة بسماية السكنية والسبب..

2021/12/22 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتظاهر العشرات من أهالي مجمع مدينة بسماية السكني، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على انقطاع الماء لليوم السادس على التوالي بسبب عدم توفر قطع غيار المضخات العاطلة.

وذكر الأهالي لمراسل (بغداد اليوم)، ان "بلوك 8 في مجمع بسماية السكني يعاني من انقطاع المياه لليوم السادس على التوالي ولايوجد أي معالجات من قبل الحكومة بسبب دوامة الصراع بين الشركة الكورية وهيئة الاستثمار".

وأضافوا ان "شركة عراقنا المستلمة للخدمات في المجمع لم تجري تصليحات للأمر وابلغونا بعدم توفر الأدوات الاحتياطية في الأسواق العامة و محتكرة لدى الشركة الكورية المنفذة لمشروع بسماية السكني".

وافادوا ان "الشركة الكورية لاتبيع من دون موافقات هيئة الاستثمار والهيئة ترفض إعطاء أي موافقات لشركة الخدمات للشراء من الكوريين"، مشيرين الى ان "الأهالي بقوا وسط دوامة الهيئة وشركة الخدمات والشركة الورية المنفذة وانقطاع المياه لليوم السادس على التوالي".

وطالب الأهالي بـ"استبدال الفاسدين المتسببين عن تلك الفوضى وانقطاع المياه".

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