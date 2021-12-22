الاهلي المصري بطلا للسوبر الأفريقي بفوزه على الرجاء المغربي

2021/12/22 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي على حساب نظيره الرجاء المغربي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (6-5) مساء اليوم الأربعاء بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.وإلتقى الفريقين في نهائي السوبر الإفريقي بعدما حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، والرجاء بطل الكونفدرالية الإفريقية.سجل حميد أحداد هدف المباراة الأول للرجاء في الدقيقة 11، لكن تم إحتساب الهدف بإسم ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه لتغييره مسار الكرة بعد تسديدة أحداد.وبقيت المباراة تشير لتقدم الرجاء بهدف نظيف حتى الدقيقة 89 عندما تمكن طاهر محمد طاهر تسجيل هدف التعادل للأهلي بعد ضغط كبير طيلة مجريات الشوط الثاني.وإتجهت المباراة لضربات الجزاء والتي إنتصر بها النادي الأهلي بنتيجة 6-5 في نهاية الأمر ويتوج بلقب السوبر للمرة الثانية توالياً.

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