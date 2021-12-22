حقيقة تغيير مدير مكتب وزير الداخلية

2021/12/22 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه من المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية===============تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن" تعيين احد الضباط بمنصب مدير مكتب السيد وزير الداخلية بدل السيد الفريق الحقوقي عبد الخالق بدري".إننا في الوقت الذي ننفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد ان السيد الفريق مازال يمارس مهام عمله كمدير مكتب السيد وزير الداخلية، كما ندعو الى معرفة الاخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية حصراً...



لذا اقتضى التنويه------------المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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