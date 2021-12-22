الاهلي المصري بطلا للسوبر الافريقي على حساب الرجاء المغربي

2021/12/22 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توج الاهلي المصري بكأس السوبر الافريقي بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة ( 6 ـ 5 ) بعد ان انتهى الوقت الاصلي للمباراة ، التي جرت على ملعب احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة ، بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين ./ انتهى3

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