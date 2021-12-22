الامانة العامة تنفي وجود عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة عيد الميلاد

2021/12/22 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء وجود عطلة رسمية السبت المقبل .وقال مصدر في الامانة لـ / نينا / :" ان مايتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود عطلة رسمية يوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح / عليه السلام/ غير صحيح./انتهى3

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