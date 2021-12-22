محافظ ذي قار يفتتح دار حماية المرأة في المحافظة

2021/12/22 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح محافظ ذي قار أحمد غني، الاربعاء دار حماية المرأة في المحافظة.

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وأكد المحافظ وفق بيان صدر عن مكتبه تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الأول 2021): إلى "اهمية هذا المشروع لحماية المرأة من العنف بكافة انواعه، وتوفير الحماية والمأوى لهن"، مؤكدا على أن "الإدارة المحلية تقدم الدعم للمشاريع الانسانية وتعمل على توفير الاحتياجات الضرورية لضمان نجاح هذا المشروع في المحافظة".

وأشار إلى "تخصيص أرقام هواتف ساخنة في قسم تمكين المرأة التابع للمحافظة، اضافة إلى قسم الشرطة المجتمعية، لاستقبال اتصالات المواطنات لغرض تلقي الاستشارة، وتقديم الدعم النفسي، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لكل النساء" .

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