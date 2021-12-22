الزوراء يسقط في فخ النفط

2021/12/22 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / سقط فريق الزوراء في فخ النفط بخسارته في مواجهة اليوم بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.رغم البداية الطيبة لفريق الزوراء التي أسفرت عن هدف مبكر للاعب احمد فاضل ، الا أن النفط عاد للمباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة ٣٢ عبر مهاجمه حسام جاد الله ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.وفي الشوط الثاني خفت الزوراء في الاداء واستفاد النفط من الهجمات المرتدة ، وتمكن على رحيم من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٥ من المباراة .وحاول الزوراء العودة الى المباراة لكنه اهدر الفرص التي سنحت له لتنتهي المباراة بفوز النفط بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع النفط رصيده الى النقطة ١٧ في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة ٢٩ في المركز الرابع./انتهى

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