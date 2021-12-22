2021/12/22 | 22:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KcqWz_6Pe9g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعدادات للاحتفال بعيد الميلاد تزامنا مع عودة نازحين إلى نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعدادات للاحتفال بعيد الميلاد تزامنا مع عودة نازحين إلى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).