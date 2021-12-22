2021/12/22 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rmNv0aedHhw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي ملف تعويضات الكويت.. آمال بانتعاش القطاع المالي | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي ملف تعويضات الكويت.. آمال بانتعاش القطاع المالي | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).