رباعيات صلاح جاهين بين الفلسفة والكاريكاتير - نعيمة عبد الجواد

2021/12/22 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجواديحتفل العالم العربي في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى ميلاد فنان الكاركاتير وشاعر الرباعيات الساخر صلاح جاهين (1930-1986).



وفن الكاريكاتير والشعر الساخر من أكثر الوسائل حيطة ودهاء لرد المظالم على مر العصور.



ولعل من أشهر فناني كاركاتير العصر القديم شاعر العصر العباسي ابن الرومي (836-896) الذي كان من روَّاد فن الكاركاتير، بل وأتقن فن الكاركاتير السياسي شعرًا بقل ......





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