الساحه الفلسطينيه وفوضى الخيارات:المسار الثوري البديل - غسان ابو نجم

2021/12/22 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_ابو_نجم لم تقف الارتدادات الكارثية لاتفاقات أوسلو عند حدود التنازلات المجانية التي قدمتها سلطة دايتون للاحتلال وحالة فوبيا التنسيق الأمني والاستغوال على كافة مؤسسات العمل الوطني وتفريخ شريحة طبقية ريعية واستولاد سماسرة من الاقتصاديين والسياسيين وقادة موالين للسلطة والاحتلال؛ مهمتهم سحق وسحل كل أشكال المعارضة ودفع الساحة الفلسطينية إلى حالة من الانقسام والاقتسام وتشتيت وحدة الشعب الفلسطيني وتشكيل هياكل سيا ......





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