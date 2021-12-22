نصوص ليومياتنا - فاروق سلوم

2021/12/22 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم لم نعد نمتلك شيئاغير ان نمجد الحبثروتنا الأرضية الوحيدة*هي التي تحب الأحمرتحب نسخة البيان الشيوعي القديمةالتي اهديتها اليها يوماوتتذكر كم كان حُبا ملونا♥-;-️-;-*في هذا الوقت ْ إشتقتْ الى صبح ٍ يحمل برد الغربة عنياشتقت الى مكتبتي والى ركن في بيتي اكتب فيه ..قصائد النهار*اوقاتنا هي مجموع لحظات السيلفينحن في عائلة الصمت والقطيعة

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