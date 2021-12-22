دولة القانون: مسعود بارزاني حدد شرطاً للحوار مع الشيعة

2021/12/22 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الأربعاء، إن الكُرد ما يزالون مصرين على ضرورة وحدة الموقف الشيعي، قبل البدء بالحوارات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة.وأضاف اللامي تابعه “النور نيوز” أن “الطعون التي قدمها الإطار التنسيقي للمحكمة الاتحادية لم تكن عبثية”، لافتاً إلى أن “مسعود بارزاني لم يتراجع عن موقفه …

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