2021/12/22 | 22:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الإطار التنسيقي للقوى الشيعية،

اليوم الأربعاء، مبادرة من ست نقاط؛

للخروج الازمة الخانقة التي يمر بها

العراق، الى فضاء التفاهم والتفاعل

الوطني بين القوى والأحزاب السياسية

التي تمثل المكونات المختلف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يطرح مبادرة من ست نقاط للخروج من "الأزمة الخانقة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يطرح مبادرة من ست نقاط للخروج من "الأزمة الخانقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).