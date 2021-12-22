الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون”

2021/12/22 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 12 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” وافدة من أوروبا، وإخضاع جميع المصابين للعزل الصحي.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من …

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