2021/12/22 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداديستعد العراق لاستقبال وافد كانون في سمائه لأحداث تغييرات وتقلبات في الطقس في اغلب محافظات الوسط والشمال، وسط تحذيرات من ضباب وانعدام الرؤية في عدد من المحافظات.

وقال المتنبئ الجوي صادق العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم): "يستمر هطول الثلوج الليلة ممزوجة بالأمطار على المناطق المرتفعة في اربيل والسليمانية ودهوك وامطار خفيفة متوقعة في شمال اربيل والسليمانية".

وأضاف العطية ان "فرص هطول الامطار تعود في اغلب مناطق نينوى وصلاح الدين وكركوك في وقت متأخر من الليلة او فجر الخميس ونهاره"، مشيرا الى انه "في وقت متاخر من مساء او ليل الخميس من المتوقع هطول قطرات او امطار خفيفة تشـمل مناطق من بغداد وشمال الانبار ثم تشمل ديالى امطار خفيفة الى معتدلة".

وتوقع العطية "دخول رياح المرتفع الشمالية الغربية خلال نهار الجمعة وتضعف فرص الامطار في مدن الوسط ولكن بقايا تأثير المنخفض والهطولات المتفرقة من الامطار تستمر في مناطق من نينوى وشمال الانبار وديالى ودهوك والسليمانية وشمال اربيل وكركوك".

ولفت الى انه "من المتوقع استمرار الهطول الثلجي على المرتفعات الجبلية والمناطق المرتفعة"، مبينا ان "الحالة الجوية المؤثرة تنتهي تماما في جميع المدن مع ساعات مساء الجمعة واستمرار هطولات خفيفة شمال شرق اربيل وشرق السليمانية".

وأفاد العطية ان "الرياح تستقر تدريجيا خلال مساء وليل الجمعة في معظم المدن على الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، مع نشاط متوقع للرياح في الجنوب والوسط نهار السبت لتصل هباتها الى 45 كم بالساعة".

وأشار الى انه " لا توجد اي حالة جوية ممطرة في باقي المدن واجوائها تكون غائمة بشكل جزئي يومي الخميس والجمعة ، واجواء مستقرة وشديدة البرودة في كافة المدن خلال ايام الاسبوع المقبل ولا توجد حالة جوية مهمه، فصلا عن فرص لتكاثف الضباب وانعدام الرؤية فجر وصباح الخميس شمال واسط و اربيل والسليمانية وكركوك وديالى وشرق صلاح الدين ودهوك وربما تتكرر موجات الضباب فجر الجمعة ايضا في المناطق ذاتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستقبل وافد كانون في سمائه.. تحذير من ضباب يعدم الرؤية بهذه المحافظات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستقبل وافد كانون في سمائه.. تحذير من ضباب يعدم الرؤية بهذه المحافظات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).