استعدادا لمواجهة ايران.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري لأسبوعين

2021/12/22 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، إيقاف الدوري لأكثر من أسبوعين استعدادا لمواجهة إيران بتصفيات كأس العالم.

وقال المتحدث الرسمي بأسم اتحاد الكرة احمد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد قرر إيقاف الدوري العراقي بعد دور بطولة كأس العراق يوم 16 من الشهر المقبل".

وأضاف ان "الهدف من القرار تفريغ اللاعبين لعمل معسكر تدريبي للمنتخب بالإضافة إلى إجراء مباراة استعدادية للمنتخب في 21 كانون الثاني المقبل مع لاعبي الدوري على ملعب الحبيبية".

وبشأن مساعدي المدرب قال الموسوي ان "المدرب بتروفيش سيختار مساعدين اثنين من الأسماء التي رشحها والاعلان عنها خلال ثلاثة أيام"، مبينا ان "الأسماء التي طرحت للعمل كمساعدين لمدرب المنتخب هم سبعة أسماء وهم ثائر جسام، رزاق فرحان، قصي منير، حيدر جبار، حيدر محمود، احمد عبد الجبار، احمد خلف".

وطالب مدرب المنتخب المونتنيغري بيتروفيش أسماء محترفين جدد ينشطون بالدوري السويدي الممتاز لإنجاز أوراقهم والتحاقهم بالمنتخب.

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