شرطة واسط توضح بشأن حالة انتحار بالمحافظة

2021/12/22 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اوضحت شرطة محافظة واسط، اليوم الاربعاء، حالة انتحار نقلتها بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي زعمت انها وقعت في ساحة التظاهر وسط المحافظة .

وقال بيان لشرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان حالة الانتحار حدثت في دار المنتحر قبل ثلاثة ايام واليوم قد فارق الحياة".

واضاف، انه "لا يوجد حالة انتحار في ساحة التظاهر ونأمل من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية".

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