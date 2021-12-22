تضامن سعودي مع العراق بعد فيضانات اقليم كردستان

2021/12/22 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.وعبّرت الوزارة / حسب وكالة الانباء السعودية / عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين./انتهى3

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