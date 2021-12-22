وزير الداخلية : المرور يعني الرقيب والمنظم ومصدر ضبط قضائي في الشارع

2021/12/22 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان المرور يعني الرقيب والمنظم ومصدر ضبط قضائي في الشارع .وقال الغانمي في كلمة له برعايته مؤتمر السلامة المروري الاول بحسب بيان لوزارة الداخلية :" ان رقي وتقدم البلدان يقاس عندما يكون هناك نظام مروري متطور، مؤكداً ان جهاز المرور متشعب ومنسق مع العديد من المؤسسات الحكومية للدولة، موضحاً ان وزارة الداخلية بذلت الجهود ونجحت في تحقيق نظام مروري متوازن في فك الاختناقات المرورية، فضلا عن اختيار ضباط من ذوي المهنية العالية والخبرة الطويلة في هذا المجال ".واضاف :" ان رجل المرور اليوم بدأ يفرض نفسه في تطبيق القانون بشكل جيد، مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات في ظل جائحة كورونا كدخول رجال المرور على خط الحجر الصحي وتحقيق انسيابية في حركة السير بالنسبة للعجلات الاختصاصية لمعالجة المرضى ".واكد, ان وزارة الداخلية اعدت برنامجا مستقبليا لمديرية المرور تواكب فيه البلدان المتقدمة، لافتا الى البرامج الالكترونية ومراقبة الطرق الكترونياً ووضع العلامات الضوئية، وانجاز معاملات اجازات السوق وتحويل العجلات بالطرق الفنية الحديثة، مشيرا الى التنسيق مع وزارة داخلية اقليم كردستان لغرض توحيد لوحات العجلات بنظام متطور وتحمل مواصفات فنية عالية مع ذكر اسم العراق فقط على اللوحة الامر الذي يدل على وحدة العراق وكرامة المواطن عند تنقله بين المحافظات، فضلا عن الجانب الامني"./ انتهى2

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