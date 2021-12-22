محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا بسجن منصف المرزوقي 4 سنوات

2021/12/22 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس السابق، منصف المرزوقي، لمدة 4 سنوات بتهمة"الاعتداء الخارجي على أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية

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