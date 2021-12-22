2021/12/22 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aDuPuw-CgbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لضمان عدالة التوزيع.. هيئة رقابية تشرف على تخصيصات الواردات الاتحادية | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لضمان عدالة التوزيع.. هيئة رقابية تشرف على تخصيصات الواردات الاتحادية | تقرير سجاد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).